Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç ilk duruşmada tahliye edildi

İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında İbrahim D. tutuklu bulunduğu Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. İbrahim D.'nin avukatı Burak Temizer de duruşmada hazır bulundu. Sorgusu yapılan İbrahim D., babası ile aynı işyerinde çalıştığını, olay günü annesinin hasta olduğunu, hastaneye gitmek için araca bindiklerinde babası ile annesinin tartıştığını, bunun üzerine araçtan inerek eve döndüklerini söyledi.

'ANNEMİN NEFES ALMAKTA ZORLANDIĞINI GÖRÜNCE...'

İbrahim D., "Arkasından babam eve geldi. Babam çok sinirliydi. Eve geldikten sonra annemle tartışmaya devam etti. Sinirlendi, annemin kafasına yumruk attı. Annem ağlamaya başladı. Annem ağladıkça babam daha çok sinirlendi ve vurmaya devam etti. Kardeşlerim ağlamaya başladı. Babam annemin boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibi görünüyordu. Babam sağ ön cebinden siyah bir bıçak çıkarttı. O bıçak babama yadigardı, sürekli yanında taşırdı. Bıçakla annemin üzerine doğru yürüdü. Ağlarsan dilini keserim dedi.