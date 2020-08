Otomobilin çarptığı Mehmet metrelerce sürüklendi!

MAHALLELİ CADDEYE KASİS YAPILMASINI İSTİYOR

Olaya tanık olan esnaf Ercan Bitkan da, "Olay anında büfemde tost yapıyordum. O an araba sesi duyduk. O anda çocuğu gördük. Çocuk gelen aracı görmedi. Araç hızlı geliyordu. Burada hızı kesmek için bir şeyler yapılmalı. Çocuk arabanın çarpmasıyla havada iki üç defa takla attı ve baya yuvarlandı. Bu yol çok tehlikeli , burada her yer sokak. Her sokaktan bir sürü araç çıkıyor. Caddede arabalar çok hızlı geçiyor" diye konuştu.