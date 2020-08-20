Otomobilin çarptığı Mehmet metrelerce sürüklendi!

'O YOLDA BİR TANE KASİS YOK'

Baba Nuri Çiçek ise, "Ben geldiğimde çocuk yerde yatıyordu. O şekilde hızlı gelmesi, bu yolda bir tane kasis olmamasının sonucu. 30 yıldır bu sokakta oturuyorum ama benim çocuğum kaçıncı kaza oldu bilmiyorum. Mahalleli, bütün esnaf ne karşıya geçebiliyoruz, ne de arabadan çıkabiliyoruz. Benim çocuğumun başına geleni Allah kimsenin başına vermesin. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nden bu konuyla ilgilenmesini istiyorum. Allah'ım oğlumu korumuş ama daha kötü de olabilirdi. Şu an durumu iyi. Karşı taraf hastaneye gelmedi, hiçbir haber yok. O kadar süratli gitmesinin sebebi nedir, gelsinler görüşelim" dedi.