Azeri mafya liderine yemekte infaz

Azeri suç örgütü lideri 49 yaşındaki Nadir Salifov, Antalya'da otelde yemek yerken yakın arkadaşı tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, Denizli-Antalya karayolunda yakalandı. Olay, Serik'e bağlı Boğazkent mahallesinde 5 yıldızlı bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın bir erkek arkadaşı tarafından başından silahla vuruldu. Silahlı suikastın ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nadir Salifov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Salifov'un özel suikast silahı ile öldürüldüğü belirlendi. Antalya-Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, zanlılar Amır Hamidli (26) ile Khayn Zeyralov'un (25) içinde bulunduğu otomobili saat 04.00 sıralarında durdurdu, 2 şüpheli gözaltına alındı."Lotu Quli" lakaplı Salifov'un Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki meyve-sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran suç örgütünün liderliğini yaptığı öğrenildi. Polis, Nadir Salifov'un Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye geldiğini ve 2018'de yakalanarak sınır dışı edildiğini ancak yasa dışı yollardan Antalya'ya ulaştığını tespit etti.