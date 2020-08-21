Eşinin ailesinden yardım beklerken sopa ve şişeyle dayak yedi!

Eşiyle kavga eden genç adam kendisine saldıran eşinin ailesini arayarak yardım istedi. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. B.A., ile E.A., 4,5 yıl önce evlendi. Genç kadın B.B.'nın ailesi, kızlarının E.A. ile evlenmesini istemediği için bu evliliğe karşı gelmiş, çift ailelerinden gizli şekilde kaçarak evlenmişlerdi.

'GELİN ALIN KIZINIZI BANA SALDIRIYOR'



İlerleyen aylarda ikilinin bir bebeği dünyaya geldi. İddiaya göre genç adam baba olduktan sonra eşi ile tartışmaya başlayıp kavgalar ediyordu. 17 Ağustos günü B.A., ile E.A., arasında şiddetli bir tartışma başladı. B.A., kızgınlıkla eşinin ailesini arayarak, 'Gelin alın kızınızı bana saldırıyor' diyerek yardım istedi.

KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR



Genç kadının aile çiftin eve gelip E.A.'yı önce sakinleştirip ardından iddiaya göre silahla tehdit etti. E.A., kavga sırasında kayınpederinin kendisine doğrulttuğu silahı etkisiz hale getirip koltuğun üzerine fırlattığında ise polisi arayarak yardım istedi. E.A., diğer aile üyeleri tarafından soplarla darp edilerek kafasında şişe kırdılar.

EŞİ VE AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Polisin gelerek olaya müdahale etme sırasında kendisini dövdükleri sopayı memurlara teslim etmek isteyen genç adam kafasında kırılan şişelerin parçalarını da polise bildirdi. 15 dakika boyunca darp edilen genç adamın ihbarı üzerine eşi ve ailesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.