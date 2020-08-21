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Kadıköy’deki olay sonrası polisler göreve

’de maske takmadığı için polis tarafından uyarılan genç kadın, polislerin uyarılarını dikkate almadığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenmiş, bu sırada arbede yaşanmıştı. Olay sonrası açığa alınan polislerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Polisler göreve .

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 21.8.2020 18:37 Son Güncelleme: 21.8.2020 18:52 ABONE OL
Kadıköy’deki olay sonrası polisler göreve iade edildi

İstanbul Kadıköy'de Maske takmadığı tespit edilen Rana B. isimli kadın, yapılan ikazlara rağmen polislerin uyarılarını dikkate almadığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenmişti.

Polise mukavemet göstermesi nedeniyle, emniyet güçleri kelepçe takarken yaşanan arbede bir cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Yaşananlar sonrası İstanbul Valiliği tarafından görüntülerde yer alan iki polis memuru açığa alınmıştı.

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SOYLU İADE ETTİ

Polislerin açığa alınmasının ardından sosyal medyada #PolisiminYanındayım etiketi ile kampanya başlatılmış ve açığa alınan polislerin göreve iade edilmesi çağrısı yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki polis memurunu göreve iade ettiği öğrenildi.

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Kadıköy’deki olay sonrası polisler göreve iade edildi
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