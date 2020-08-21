Kadıköy’deki olay sonrası polisler göreve iade edildi

İstanbul Kadıköy'de Maske takmadığı tespit edilen Rana B. isimli kadın, yapılan ikazlara rağmen polislerin uyarılarını dikkate almadığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenmişti.

Polise mukavemet göstermesi nedeniyle, emniyet güçleri kelepçe takarken yaşanan arbede bir cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Yaşananlar sonrası İstanbul Valiliği tarafından görüntülerde yer alan iki polis memuru açığa alınmıştı.

Son Dakika Haberi | İstanbul Kadıköy'de polisin müdahale ederek gözaltına aldığı kadın olayı ile ilgili flaş gelişme | Video

SOYLU İADE ETTİ



Polislerin açığa alınmasının ardından sosyal medyada #PolisiminYanındayım etiketi ile kampanya başlatılmış ve açığa alınan polislerin göreve iade edilmesi çağrısı yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki polis memurunu göreve iade ettiği öğrenildi.