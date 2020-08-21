Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi. Ülkemiz açısından tarihi bir sınavdan geçiyoruz. Bugün camiler dolacak, eller semaya yükselecek. Yaz aylarının sonuna gelirken bir cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu, huzurunu yaşamaktayız. 21 Ağustos cuma mesajları, kısa ve uzun ayetli hadisli cuma sözleri ile siz de bu önemli, mübarek günün huzurunu dostlarınızla paylaşın. Her günden daha hayırlı olan Cumanız mübarek olsun...

KISA, UZUN, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...

Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun, Allah dualarımızı kabul, Cuma günümüzü mübarek eylesin. Hayırlı Cumalar.