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Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

İslam alemi olarak mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Siz de en güzel resimli ile sevdiklerinize, uzaklarda yaşayan aile fertlerinize mesajı gönderebilirsiniz. Corona virüs tehlikesi nedeniyle bir dönem kapalı kalan camilerde ibadet yapılabiliyor. Cuma namazı için dilerseniz kendi seccadenizi getirebilirsiniz. Günün en anlamlı kısa ve uzun ile sevdiklerinize ister Whatsapp ister Instagram ister Twitter yoluyla ulaşabilirsiniz. Bugün eller semaya yükselecek, dualar ülkemiz için edilecek.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 07:35 ABONE OL
Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye çevrildi. Ülkemiz açısından tarihi bir sınavdan geçiyoruz. Bugün camiler dolacak, eller semaya yükselecek. Yaz aylarının sonuna gelirken bir cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu, huzurunu yaşamaktayız. 21 Ağustos , kısa ve uzun ayetli hadisli cuma sözleri ile siz de bu önemli, mübarek günün huzurunu dostlarınızla paylaşın. Her günden daha hayırlı olan Cumanız mübarek olsun...

KISA, UZUN, ANLAMLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI BURADA...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...

Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun, Allah dualarımızı kabul, Cuma günümüzü mübarek eylesin. .

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme…

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. dilerim.

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile… dua ile…

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmez imiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...

Ey Allah'ım; yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme darda ve muhtaç koyma.

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Mübarek Cuma günü sevdiklerinizi en güzel anlamlı yeni resimli cuma mesajları ile mutlu edin; işte en anlamlı cuma mesajları...
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