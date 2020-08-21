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Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!

'da trafik polislerinin alkol denetiminden kaçan Furkan B., kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Alkol testi yaptırmayı reddeden Furkan B., "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diyerek polise zor anlar yaşattı. Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 09:38 Son Güncelleme: 21.8.2020 09:39 ABONE OL
Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!

Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol denetimi yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne ilerleyen Furkan B. yönetimindeki 06 RZE 81 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!

Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte otomobille kaçmaya başladı.

Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!

Polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu. Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi otomobilden indiren polis ekiplerinin, alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı. Furkan B., refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu.

Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!

Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu. Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!
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