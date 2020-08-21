Uygulama noktasından kaçtı ortalığı birbirine kattı!

Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen Furkan B., "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu. Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.