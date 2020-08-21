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Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

'de bir apartman yöneticisi koronavirüse karşı adeta 'seferberlik' başlattı. Binayı karantinaya alan İsmail Kazdal isimli yönetici, zorunlu işi olmayan kimsenin giriş çıkışına izin vermiyor. Kapıda herkesin ateşini ölçen ve akşamları da kameradan takipte olan Kazdal, yaptığı açıklamada "Devletimize sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik. Biz de karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz." dedi. Kazdal, konuşmasının devamında bina sakinlerinin ilk başta uygulamaya tepki gösterdiklerini ancak daha sonra takdir ettiklerini dile getirdi.

AA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 10:31 Son Güncelleme: 21.8.2020 10:49 ABONE OL
Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

Müftü Mahallesi'nde bulunan 8 katlı 216 kişinin yaşadığı Hicri 1403 sitesinin yöneticisi İsmail Kazdal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlattı. Apartmana mecbur kalmadıkça kimsenin giriş çıkışına izin verilmiyor.

Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

Apartman sakinleri alınan karara harfiyen riayet ediyor. Apartmanın girişine dezenfektan konulurken giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor. Apartman sakinleri dışında mecbur olmadıkça kimsenin girişine izin verilmezken, çocukların ise kısa süreli mesafeli oyun oynamalarına müsaade ediliyor.

Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

Apartman yöneticisi İsmail Kazdal, gazetecilere, apartmanda bir karantina uygulaması başlattıklarını söyledi.

Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

"DEVLETİMİZE YARDIMCI OLALIM DEDİK"

Kendilerinin de ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade eden Kazdal, "Devletimize sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik. Biz de karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz." dedi.

Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

Kazdal, ilk başta apartman sakinlerinin biraz tepki gösterdiğini belirterek, "Şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor.

Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette.

Akşamları da kameradan evden takip ediyorum." diye konuştu.

Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

APARTMAN SAKİNİ: GÜZEL BİR UYGULAMA

Apartman sakinlerinden Emrullah Kalça ise güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Bina yöneticimiz hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Biz de koyduğu kurallara riayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...
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