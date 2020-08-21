Yöneticiden korona tedbiri: Apartmanı karantinaya aldı...

Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette.



Akşamları da kameradan evden takip ediyorum." diye konuştu.