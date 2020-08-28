Kadını kurtardı kendi bıçaklandı

2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan emlakçının üzerine düştü

Atı kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yeğenleri ile birlikte sahilde dolaşan Yücel Kaya, bir erkeğin kız arkadaşı ile tartışıp darp ettiğini görünce araya girerek olaya engel olmak istedi. Olaya müdahale eden ve isminin B.C. olduğu öğrenilen kadını kurtaran Kaya, o sırada kadının erkek arkadaşı Kartal D. tarafından bıçaklandı. Çevredekiler hemen olayı polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Yücel Kaya'yı alarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden yaralanan Kaya'nın ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren B.C.'nin erkek arkadaşı Kartal D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.İzmit'te organizasyon işleri yapan ve Körfez ilçesinde düğün salonu işlettiği öğrenilen Yücel Kaya'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayati tehlikeyi atlatan Yücel Kaya'nın ifadesini alan polislerin davranışı için Kaya'ya teşekkür ettiği öğrenildi.