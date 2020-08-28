‘Kızım eceliyle değil işkenceyle öldürüldü’

Son dakika: Özge korkunç halde bulunduktan sonra ölmüştü! Ailesinin anlattıkları dehşet verici...

Bunun adı cinayet

Adana'da korkunç cinayet! Ambulans içerisinde öldürüldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu. Kütahya'daki babaevine getirilen Özge S., yaşamını yitirdi. Özge S.'nin ölmeden önce eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine ailesi adalet arayışına başladı.Sındırgı'da oturan Ahmet S. (65), 13 Temmuz'da, eşi Özge S.'nin Kütahya'nın Simav ilçesinin kırsal Karapınar mahallesindeki babası Ali Aktaş'a telefon açıp, "Kızını otobüse bindirdim, gönderdim" dedi. Ancak söylenen firmaya giden Aktaş, kızını burada bulamadı. Bunun üzerine Aktaş, Ahmet S.'yi tekrar arayıp kızını sordu. Bu kez Ahmet S., Özge S.'nin kendisinin değil, Sındırgı'da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu söyledi. Aktaş, yakınları ile Yılmaz A.'nın evine gittiğinde kızı Özge S.'yi yarı baygın halde, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde buldu. Özge S., kendisine bunu kimin yaptığını sorduklarında iddiaya göre, eşi Ahmet S. ve daha önce dini nikahla yaşadığı Cihan B.'nin annesi Elif B.'nin yaptığını söyledi. Özge S., eşi Ahmet S. tarafından 4 aydır evde tutulduğunu, bu durumu başkalarına söylemesi halinde ölümle tehdit edildiğini de anlattı. Yakınları tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne götürülen Özge S.'ye darp raporu verilip, taburcu edildi. Simav'daki babaevine getirilen Özge S., burada fenalaşınca bu defa Simav Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenenin ardından eve gönderilen Özge S., daha sonra ailesi tarafından götürüldüğü Balıkesir Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastaneleri'nde muayene edilip evine gönderildi. Özge S., 23 Temmuz'da yatağında yaşamını yitirdi. İki kız çocuklarından biri olan Özge S.'yi toprağa vermenin acısını yaşayan Gülfer-Ali Aktaş çifti, teselliyi kendilerine kızlarından kalan torunları Elif U.'yu kucaklarına alıp, sarılarak bulduklarını söyledi. Kızı Özge S.'nin ölümüne yol açan kişilerin cezalandırılmasını isteyen baba Ali Aktaş, "Kızım eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık" dedi.