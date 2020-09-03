Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler...

İslam alemi için önemli ve anlamlı günlerden olan Cuma gününe sağlıkla huzurla bir kez daha ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Cuma namazı, sosyal mesafe ve maske gibi coronavirüs önlemleriyle kılınmaya hazırlanılıyor. İlk defa namaz kılacak olanlar veya haftada bir kez kılınmasında ötürü bilgilerini tazelemek isteyenler, Cuma namazı nasıl kılınır ve namazda hangi dualar okunur sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şöyle;