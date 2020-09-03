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namazı nasıl kılınır, ? ...

Müslümanlar pek çok anlam ve önemi bulunan gününe bir kez daha sağlıklı ve huzurlu olarak gelmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Müslüman vatandaşlarımız bugün yapılacak olan namaz ibadeti için camileri corona virüsü sosyal mesafe kurallarına uyarak dolduracak yüce Allah’a dualar etmek için ellerini semaya yükseltecek. Bu güzel günün anlamına anlam katan namaz ibadeti için niyet edenler bilgilerini tazelemek ve yeni bilgiler öğrenmek isteğiyle Cuma namazı nasıl kılınır, ? Sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler…

Giriş Tarihi: 4.9.2020 01:05 Son Güncelleme: 4.9.2020 01:05 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler...

İslam alemi için önemli ve anlamlı günlerden olan gününe sağlıkla huzurla bir kez daha ulaşmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Cuma namazı, sosyal mesafe ve maske gibi coronavirüs önlemleriyle kılınmaya hazırlanılıyor. İlk defa namaz kılacak olanlar veya haftada bir kez kılınmasında ötürü bilgilerini tazelemek isteyenler, Cuma namazı nasıl kılınır ve namazda hangi dualar okunur sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı olarak Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar şöyle;

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler...
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler...

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler...
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