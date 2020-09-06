Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarında bugün seyirciyle buluşacak Maria ile Mustafa dizisi heyecanla bekleniliyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in senaryosunu Birol Elginöz'ün üstlendiği drama, romantik aşk formatlı dizinin başrol oyuncularında olan Jessica May'e ilişkin bilgiler diziyi izleyecek olanlar tarafından Jessica May kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularıyla merak edilerek araştırılıyor. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında, nereli?
İşte Jessica May'e ilişkin tüm biyografik bilgiler…
Jessica May (d. 5 Aralık 1993 Paranacity, Brezilya), Brezilyalı oyuncu ve model.
5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır.
30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi.
Jessica May Otizm farkındalık gününde 'Onların Gözünden' projesi kapsamında otizmli çocuklara poz vererek otizm derneklerine destek oldu. Ayrıca 2018'de Denizli'de dikilmek üzere 2000 fidan bağışladı. May, 2019 yılında Geleceğin Güçlü Kadınları projesinde üniversiteli kız çocuklarına burs toplanması için podyuma çıktı.
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2019 - Dert Bende - Pelin - Başrol oyuncusu
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