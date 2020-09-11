Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı öldü iddiası ile gündemdeydi! Özgür Ozan’dan son dakika açıklaması geldi

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken, dizi ile ilgili ortaya flaş bir iddia atılmıştı. Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Hüsnü Çoban'ın öldüğü iddiaları dizinin yeni sezona başlamasından hemen önce izleyenlerin araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Dizide senaryo gereği koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları gündemdeki yerini alırken sosyal medyadaki bu paylaşımlar araştırmalara neden oldu. Peki, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) öldü mü? Hüsnü Çoban karakteriyle tanınan Özgür Ozan diziden ayrılacak mı?

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN (ÖZGÜR OZAN) ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

15. Sezonu ile ekranlara geri dönecek olan dizinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban öldü iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Yapımın sevilen oyuncusu Özgür Ozan'ın canlandırdığı karakter 552. Bölümde koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı haberleri gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili Özgür Ozan'dan açıklama geldi.