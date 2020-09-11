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dizisinin Hüsnü Çoban’ı öldü iddiası ile gündemdeydi! ’dan son dakika açıklaması geldi

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin sevilen oyuncusu ’ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin koronavirüse yakalanması ile beraber yeni sezona başlayacak dizi yeni bir iddia ile gündeme geldi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, ‘?’ sorularının yanıtlarını araştırırken, konuyla ilgili flaş bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 22:05 ABONE OL
Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı öldü iddiası ile gündemdeydi! Özgür Ozan’dan son dakika açıklaması geldi

Ekranların uzun soluklu dizisi yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken, dizi ile ilgili ortaya flaş bir iddia atılmıştı. Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Hüsnü Çoban'ın öldüğü iddiaları dizinin yeni sezona başlamasından hemen önce izleyenlerin araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Dizide senaryo gereği koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları gündemdeki yerini alırken sosyal medyadaki bu paylaşımlar araştırmalara neden oldu. Peki, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban () öldü mü? Hüsnü Çoban karakteriyle tanınan Özgür Ozan diziden ayrılacak mı?

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN (ÖZGÜR OZAN) ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILDI MI?

15. Sezonu ile ekranlara geri dönecek olan dizinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban öldü iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Yapımın sevilen oyuncusu Özgür Ozan'ın canlandırdığı karakter 552. Bölümde koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı haberleri gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili Özgür Ozan'dan açıklama geldi.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı öldü iddiası ile gündemdeydi! Özgür Ozan’dan son dakika açıklaması geldi

Özgür Ozan'dan konuyla ilgili şu paylaşım geldi:

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

(d. 5 Ocak 1966, Bolu)[1][2], Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.

Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı öldü iddiası ile gündemdeydi! Özgür Ozan’dan son dakika açıklaması geldi

İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.[kaynak belirtilmeli] İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hâle geldi. Hâlen Kanal D'de yayınlanan dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. evli ve iki çocuk babasıdır.

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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı öldü iddiası ile gündemdeydi! Özgür Ozan’dan son dakika açıklaması geldi
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