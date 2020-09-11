Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı öldü iddiası ile gündemdeydi! Özgür Ozan’dan son dakika açıklaması geldi

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken, dizi ile ilgili ortaya flaş bir iddia atılmıştı. Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Hüsnü Çoban'ın öldüğü iddiaları dizinin yeni sezona başlamasından hemen önce izleyenlerin araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Dizide senaryo gereği koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları gündemdeki yerini alırken sosyal medyadaki bu paylaşımlar araştırmalara neden oldu. Peki, Arka Sokaklar Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) öldü mü? Hüsnü Çoban karakteriyle tanınan Özgür Ozan diziden ayrılacak mı?
15. Sezonu ile ekranlara geri dönecek olan dizinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban öldü iddiaları ile gündemdeki yerini aldı. Yapımın sevilen oyuncusu Özgür Ozan'ın canlandırdığı karakter 552. Bölümde koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medyada ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı haberleri gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili Özgür Ozan'dan açıklama geldi.
Özgür Ozan'dan konuyla ilgili şu paylaşım geldi:
ÖZGÜR OZAN KİMDİR?
Özgür Ozan (d. 5 Ocak 1966, Bolu)[1][2], Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu.
İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.[kaynak belirtilmeli] İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hâle geldi. Hâlen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.