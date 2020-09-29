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İsminin Anlamı Nedir? Nare Ne Demek?

Anne ve baba adayları yeni doğacak olan evlatlarına isim seçme konusunda oldukça kararsız kalmaktadır. İsim seçerken bir çok kriter ise göz önünde bulundurmaktadır. Kız bebeği için isim araştıran bireyler son yıllarda popüler hale gelen isminin üzerinde durmaktadır. Narin isminin anlamı hakkında bilgiler araştıran kişiler son kararı bu kritere göre vermektedir. nedir? Nare ismi Kuranı Kerim'de geçiyor mu? Bu soruların yanıtını aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Nare isminin anlamı ne demek?

Giriş Tarihi: 29.9.2020 12:40 ABONE OL
Nare İsminin Anlamı Nedir? Nare Ne Demek?

Yeni doğacak bebeğine farklı bir isim arayanların Üzerinde durduğu seçeneklerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Türkiye'de son dönemde hızla artış gösteren isimler arasında yer alır. Nare ismini kız çocuğuna vermek isteyen bireyler Nare isminin anlamı nedir sorusuna cevap araştırıyor. Peki, Nare ne demek ve Kur'an-ı Kerim de geçiyor mu?

NARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nare, hem Arapçada hem de Türkçe'de kullanılan isimlerden birisidir. Kibar bir söylenişi olması, kulağa hoş gelmesi anne ve babaların tercih nedenlerinden birisidir. Nare aynı zamanda güzel bir anlama da sahiptir. Ayrıca bu isimden Gülnare ve Elnare gibi isimler de türetlmiştir.

NARE NE DEMEK?

Türkiye'de en çok beğeni toplayan ve son yıllarda dikkat çeken isimlerden birisidir. Nare üç farklı anlam taşır. Nare isminin anlamı şöyle;

- Güç direnç.
- Çocukların bindiği dönme dolap.
- Nar meyvesi.

NARE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve babalar tercih ettikleri isimlerin Kur'an-ı Kerim de geçip geçmediğini de merak ediyor. Arapça kökenli olan Nare ismi Kur'an-ı Kerim de yer almıyor.

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Nare İsminin Anlamı Nedir? Nare Ne Demek?
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