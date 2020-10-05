Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalardır devrederek çılgın bir boyuta ulaşan büyük ikramiyesiyle Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında tamamen yenilenen Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden bugün (5 Ekim 2020 Pazartesi) günü MP TV canlı çekilişiyle birlikte belirlenecek. Bugünkü çekiliş için (5 Ekim 2020 Pazartesi) Milli Piyango Online üzerinden bilet satın alan şans oyunu severler günün şanslı numaralarını merak ederek büyük ikramiye sorgusu yapmak amacıyla 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) MP TV canlı yayınıyla günün şanslı numaralarını ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (5 EKİM 2020 PAZARTESİ)

MPİ 5 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile diğer tüm son dakika detayları şöyle;