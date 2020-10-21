SON DAKİKA HABER: Diyabakır’dan gelen Mustafa Aslan, öz ablası Merve Aslan’ı sokak ortasında kurşunlayarak öldürdü

Türkiye, kardeşi tarafından öldürülen Merve Aslan'a ağlıyor! Bugün öğle saatlerinde gelen son dakika haberine göre, ablası Merve Aslan ile buluşmak üzere sözleşen ve Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan, talihsiz kadına yanında getirdiği tabancayla 4 el ateş etti. Merve Aslan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 24 yaşındaki genç kız ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti.

ABLASINI EVE GELMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Polisler tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Aslan ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞINDAN KORUMA İSTEDİ! KARDEŞİNİN KURBANI OLDU

Kardeşi tarafından öldürülen genç kızın, 2 ay önce peşini bırakmayan eski erkek arkadaşına karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak kardeşinin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan genç kızın, erkek arkadaşından şikâyetçi olduğu polis ifadesinde, "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ancak ailem beni arayıp, tepki verdi. Sonrasında ailem benimle irtibatı kesti" dediği öğrenildi.