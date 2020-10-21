İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması geldi! ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi…

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İçişleri Bakanlığı’ndan ile ilgili açıklaması geldi! ‘’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi…

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bugün çeşitli haber sitelerinde yer alan ‘’de gelebilir’ iddiaları ile ilgili açıklamasında bulundu. Bakan Çataklı, Twitter hesabından bu haberlerin asılsız olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. İşte İçişleri Bakanı İsmail Çataklı’nın son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 20:50 Son Güncelleme: 21.10.2020 20:50 ABONE OL
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama! ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi…

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde getirilen uygulamaları, vakaların azalması ve normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Son günlerde çeşitli haber sitelerinde ise ''de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberleri paylaşılıyordu. Vatandaşlar bu noktada, konuyla ilgili yapılacak açıklamaları bekliyordu. Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklaması geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı

İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama! ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi…

"Bugün Reuters kaynaklı "'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama! ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi…

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte 'de ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.

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İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması geldi! ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi…
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