İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması geldi! ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi…

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde getirilen sokağa çıkma yasağı uygulamaları, vakaların azalması ve normalleşme süreci ile birlikte kaldırılmıştı. Son günlerde çeşitli haber sitelerinde ise 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberleri paylaşılıyordu. Vatandaşlar bu noktada, konuyla ilgili yapılacak açıklamaları bekliyordu. Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan son dakika açıklaması geldi.
İsmail Çataklı, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma yasakları ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı
İşte Çataklı'nın Twitter adresi üzerinden yaptığı o paylaşım;
"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.