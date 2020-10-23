AK Partili Çalık’tan HDP’li Beştaş’a tepki: “Bu hastalıklı bir zihniyettir”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın Kobani olayları için '15 Temmuz'da Erdoğan'ın yaptığı çağrı neyse HDP'nin yaptığı çağrı da odur' sözlerini eleştirerek, "Terörle arasına mesafe koyamayanların vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözleri asla kabul edilemez. Bu hastalıklı bir zihniyettir" dedi.

Milletvekili Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesindeki esnafları ziyaret etti. Çalık, pandemi sürecinde dünyanın sıkıntılı bir süreç geçirdiğini, Türkiye'nin ise yatırımlarına olanca hızıyla devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin her alanda büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Çalık, sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya ve sanayiden ekonomiye kadar her alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırımların devam ettiğine dikkat çekti. Milletvekili Çalık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Ekim Pazar günü partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresine katılacağını ve toplu açılış törenini gerçekleştireceğini belirterek, vatandaşları kongreye davet etti.

"TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYAMAYANLARIN SÖZLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın Kobani olayları için '15 Temmuz'da Erdoğan'ın yaptığı çağrı neyse HDP'nin yaptığı çağrı da odur. Katliamı önlemektir' sözlerine çok sert tepki gösteren Öznur Çalık, "Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere hakaret eden, teröristlerin tabutunu taşımaktan, evlerinde bulunmaktan, kaçmalarına yardımcı olmaktan çekinmeyen, sadece PKK'lı teröristlere destekle yetinmeyerek FETÖ, DHKP-C gibi diğer terör örgütü üyelerine de desteklerini esirgemeyen HDP'li vekillerdir. Şimdi yine HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş çıkmış Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz darbe gecesi, "Milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de Başkomutan olarak meydana geliyorum" sözleriyle HDP yönetiminin Kobani gerekçesiyle halkı sokağa protesto gösterileri düzenlemeye çağırmasını aynı görecek kadar hastalıklı bir zihniyettir. Terörle arasına mesafe koyamayanların vicdana ve ahlaka sığmayan bu sözleri asla kabul edilemez" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ DESTEKÇİLERİNE FIRSAT VERİLMEYECEKTİR"

Çalık, Türkiye'nin son 40 yılını terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin insanlık dışı saldırılarına karşı mücadele ederek geçirdiğini ifade ederek, şunları söyledi: "15 Temmuz'da vatan aşkı ile yanan bu aziz millet canı pahasına meydanlara inmiş, kimi tankın altına yatmış, kimi kurşunlara göğsünü siper etmiştir. İman ve vatan aşkıyla tanka, silaha karşı duran ölümden bir an olsun korkmayan millet işte bu millettir. Devletin gücü, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hain yapı emeline ulaşamamıştır. Bu millet, şanlı tarihimiz boyunca her daim 'söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' anlayışı ile tüm farklılıklarını bir kenara bırakıp vatanı ve milleti için çekinmeden canını feda eden bir millettir. Bu nedenle hiçbir örgüt bu aziz milletimizin sayesinde amacına ulaşamamış ve asla ulaşamayacaktır.

Türkiye son 40 yılını terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin insanlık dışı saldırılarına karşı mücadele ederek geçirmiştir. Beştaş'ın partisinin 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları için yaptığı çağrı sonucunda Kurban Bayramı'nda yardım dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak'ın da aralarında bulunduğu 37 vatandaş, PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler tarafından katledilmişti. Olaylarda, 326'sı kolluk görevlisi ve 435'i sivil olmak üzere toplam 761 vatandaş yaralanmış, 197 okul yakılarak çocukların eğitim ve eğitime ulaşım hakkı ellerinden alınmıştı. 269 kamu binası tahrip edilerek milyarlarca liralık zarar verilmiş, kamu hizmetlerinin sunumu engellenmişti. Ayrıca bu olaylarda, mülkiyet hakkı ihlal edilerek bin 731 ev ve iş yeri yağmalanıp yıkılmış veya yakılmış, 729'u sivil, 501'i kamuya ait toplam bin 230 araç kullanılamaz hale getirilmişti. Eli kanlı örgütlere ve kim olursa olsun destekçilerine fırsat verilmeyecektir."