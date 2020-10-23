Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetinde son dakika gelişmesi! Özgür Vatansever azmettirdi...

SABAH Kahta-Diyarbakır-Sakarya üçgeninde yaşanan ve 24 yaşında genç bir kızın kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülmesiyle noktalanan olayın detaylarına ulaştı. Sizi elaleme rezil rüsvan ederim' mesajlarıyla Mustafa'yı tetikledi. Ablasının adresini bile Mustafa'ya Orhan Vatansever verdi. Buluşma sırasında ağlayıp ablasına sarılan genç adam, bir anda şok geçirip ablasını katletti. Melek Aslan'ın ölümüne ilişkin son dakika detayları ortaya çıktı.

Melek Aslan, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı, herkesin birbirine akraba olduğu 70 haneli Erikdere Köyü'nde yaşayan Hasan-Adile Aslan çiftinin 6'sı erkek 11 çocuğunun en küçüğüydü. 2015'te Kahta Lisesi'nden mezun olunca girdiği sınavda Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından sempatik tavırları ve yardımsever karakteriyle çok sevilen Melek'in hayatı, sosyal medyada Sakaryalı Orhan Vatansever ile tanışmasıyla bir anda geri dönülmez bir kabusa dönüştü. İkili kısa sürede sevgili olmuş, evlilik kararı almıştı... İki sevgili, birbirilerini ailelerine bile tanıştırdı.

SON DAKİKA... GÜZEL GÜNLER İŞKENCEYE DÖNDÜ

Melek Aslan, KPSS'ye çalışmak hem de Orhan Vatansever'e yakın olmak için geçen yıl okul mezuniyetin ardından ailesine haber vermeden Sakarya'ya giderek orada yaşamaya başladı. Kiraladığı özel yurt odasında kalan Melek'in, işlerinden dolayı sık sık yurt dışına giden Orhan Vatansever ile yaşadığı güzel günler çok sürmedi. Sevgilisinin sık sık kıskançlık krizleri yaşamasına artık dayanamayan Melek iki ayrı tarihte şiddet ve tehdit nedeniyle Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu, 4 ay önce de uzaklaştırma kararı aldırdı ve yeniden Diyarbakır'a dönerek burada kiraladığı apart otel odasında yaşamaya başladı.