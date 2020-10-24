Son dakika: Melek'in azmettiricinden pişkin ifade: "Evlenecektik ama beni aldattı!"

Diyarbakır'da yaşanan korkunç cinayetin detayları gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'da erkek kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Melek Arslan'ın erkek arkadaşı Sakarya'da gözaltına alındı. Şüpheli Orhan Vatansever'in ifadesi şoke etti.
SON DAKİKA: ŞÜPHELİ ORHAN VATANSEVER GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği arama ve yakalama kararı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında Serdivan İlçesi'nde bulunan bir adrese baskın düzenledi. Baskın sırasında Orhan Vatansever tek başına enselendi. Polise direnmeyen Vatansever ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından mevcutlu olarak İstanbul'a sevk edilen şüpheli burada Diyarbakır'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi. Vatansever polisle birlikte hava yoluyla Diyarbakır'a gönderildi.
Sokak ortasında öldürülen Melek Aslan cinayetinde aranan Orhan Vatansever yakalandığı operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
ORHAN VATANSEVER'İ ÖZEL EKİP YAKALADI
Diyarbakır'da kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan olayında azmettirici olarak aranan Orhan Vatansever, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. Özel ekip tarafından yakalanarak dün Diyarbakır'a getirilen Vatansever'in sorgusu Cinayet Masası ekipleri tarafından yapılıyor.
Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Mustafa Aslan, buluşmak üzere geldiği Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki ablası Melek Aslan'ı sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Mustafa Aslan, savcılıkta verdiği ifadesinde Orhan Vatansever'in kendisini aradığını, "Ablan Melek'i tanıyorum. Ablanız kötü yolda. Benim paramı yedi. Ben de sizin evi haczettireceğim. Baban hapse girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana attı" şeklinde ifadesi üzerine polis düğmeye bastı. Azmettirici olarak aranan Orhan Vatansever'in yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, şahsın yaşadığı Sakarya'da Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Vatansever'in yakalanması için "özel ekip" kurdu. 4 kişiden oluşan ekip, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu, Orhan Vatansever'in Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaldığı belirlendi. Yakın çevresinin de alınan ifadesi üzerine Serdivan'da olduğu belirlenen Vatansever'in gözaltına alınması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası görevlilerinden oluşan 4 kişilik özel ekip, Sakarya'ya gitti.
"EVLENECEKTİK AMA BENİ ALDATTI"
Melek Arslan'a hediyeler aldığı, beraber çok gezdiklerini ve epeyce para harcadıklarını da dile getiren Vatansever, öldürelen Melek Arslan ile ciddi bir ilişki yaşadığını ve evlenmeyi düşündüğünü ancak aldatıldığı için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Aldatılmanın acısını yaşadığını ve bunu hazmedemediğini belirten Vatansever bu nedenle durumu ağabey Mustafa Arslan'a aktardığını, ağabeyine Arslan'a Melek Arslan'ın Diyarbakır'daki adresini de verdiğini, fotoğrafları da aldatılmayı hazmedemediği için gönderdiğini ve ağabeyinin onu öldüreceğini hiçbir zaman düşünmediğini dile getirdi.
Fotoğraftaki: Şüpheli Orhan Vatansever
21 Ekim tarihinde Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen 21 yaşındaki Mustafa Arslan ablası olan 24 yaşındaki Melek Aslan'ı 4 kurşunla öldürmüş ve daha sonra yakalanmıştı. Olay sonrasında ise olayın azmettiren kişinin Melek Aslan'ın eski sevgilisi Orhan Vatansever olduğu ileri sürülmüş ve Vatansever hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Daha önce 2 kez sevgilisi Melek Aslan'ı darp eden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever'in, ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan'ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa'yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıkmişti.