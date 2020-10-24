Son dakika: Melek'in azmettiricinden pişkin ifade: "Evlenecektik ama beni aldattı!"

Sokak ortasında öldürülen Melek Aslan cinayetinde aranan Orhan Vatansever yakalandığı operasyonun detaylarına SABAH ulaştı

ORHAN VATANSEVER'İ ÖZEL EKİP YAKALADI

Diyarbakır'da kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülen Melek Aslan olayında azmettirici olarak aranan Orhan Vatansever, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. Özel ekip tarafından yakalanarak dün Diyarbakır'a getirilen Vatansever'in sorgusu Cinayet Masası ekipleri tarafından yapılıyor.

Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Mustafa Aslan, buluşmak üzere geldiği Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki ablası Melek Aslan'ı sokak ortasında 4 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Mustafa Aslan, savcılıkta verdiği ifadesinde Orhan Vatansever'in kendisini aradığını, "Ablan Melek'i tanıyorum. Ablanız kötü yolda. Benim paramı yedi. Ben de sizin evi haczettireceğim. Baban hapse girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana attı" şeklinde ifadesi üzerine polis düğmeye bastı. Azmettirici olarak aranan Orhan Vatansever'in yakalanması amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, şahsın yaşadığı Sakarya'da Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Vatansever'in yakalanması için "özel ekip" kurdu. 4 kişiden oluşan ekip, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu, Orhan Vatansever'in Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaldığı belirlendi. Yakın çevresinin de alınan ifadesi üzerine Serdivan'da olduğu belirlenen Vatansever'in gözaltına alınması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası görevlilerinden oluşan 4 kişilik özel ekip, Sakarya'ya gitti.