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İlk elektrik Nisan 2021’de

Çift eğrili beton kemeriyle dünyanın en yüksek üçüncü Türkiye’nin ise birinci barajı olan ’nda dev jeneratörler monte ediliyor. Nisan 2021’de elektrik üretimine başlanması hedefleniyor

AA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
İlk elektrik Nisan 2021’de

Çift eğrili beton kemer kategorisinde 275 metrelik yüksekliğiyle dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajı ve HES inşaatında santral binası ilk kez görüntülendi.



Gövdesi 244 metreye ulaşan barajda yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, santral binasının yapımı da sürüyor. Santral binasında dev jeneratörlerin montajı sürüyor.



Devlet Su İşleri (DSİ) Yusufeli Barajı HES Proje Müdürü Sezai Yıldız, "Ekonomiye 1.5 milyar TL'lik yıllık katkı sağlayacak barajımız 2021'in Nisan ayında Allah nasip ederse tamamlanacak, elektrik üretmeye başlayacağız" dedi.

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İlk elektrik Nisan 2021’de
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