Şampiyon boksör gönüllü askerlik için başvurdu!

Kariyeri boyunca 4 kez Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Azerbaycanlı milli kick boks sporcusu Şahmar Memmedzade, Ermenistan'ın saldırıları üzerine bir süredir yaşadığı İstanbul'dan orduda gönüllü görev almak için başvuru yaptı.

Ermenistan'ın son saldırılarında arkadaşı Rauf Orucov'u ve ağabeyinin yakın bir dostunu cephede kaybeden Nahçıvan doğumlu Şahmar Memmedzade, "Arkadaşım Fuzuli'de şehit düştü. Ermenistan'un bu saldırgan tutumu yanlarına kâr kalmasın istiyoruz. Azerbaycan ordumuzdan görev bekliyorum. Çağrıldığımda ben de cepheye gideceğim" dedi.

İstanbul'da Azerbaycan şehitleri için lokma dağıtıp, çeşitli eylemler yaptıklarını kaydeden Memmedzade, sosyal medya ve çevresinden topladıkları maddi desteği de Azerbaycan askerlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için ülkesine gönderdiklerini belirtti. Spor hayatını Türkiye'de sürdüren ve maçlarına Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla çıkan 33 yaşındaki sporcu, Ataşehir'de kendisine ait spor salonunda uluslararası müsabakalara hazırlandığını kaydetti.