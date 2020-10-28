Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Tüm Müslüman alemi bu sorunun yanıtına ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Mübarek kandil gününde oruç tutarak sevaplarını ikiye katlamak isteyen müminler için oruç tutmanın mahzuru bulunmamaktır. Dini kaynaklara göre bugünde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın bol bol dua, namaz ve ibadetle geçirilebilir. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 28 Ekim Yarın oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri
Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen, oruç tutarak manevi hisleri en güzel şekilde yaşamak isteyenler Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutmak ile ilgili bir bilgi yer almazken bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır.
Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendiriliyor.
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.
Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.