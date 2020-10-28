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'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

Mübarek gün ve gecelerden en hayırlısı olan için geri sayım başladı. Rebiülevvel Ayı’nın 12. gününe tekabül eden Hz. Muhammed’in dünyaya gelişi olan Mevlid gecesinde bol bol dua ve ibadetle geçiyor. İslam alemi oruç tutmak için ise tüm bilgileri araştırıyor. Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan bugünde Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 28 Ekim bugün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

Giriş Tarihi: 28.10.2020 08:36 Son Güncelleme: 28.10.2020 08:42 ABONE OL
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 28 Ekim Yarın oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

'nde oruç tutulur mu? Tüm Müslüman alemi bu sorunun yanıtına ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Mübarek kandil gününde oruç tutarak sevaplarını ikiye katlamak isteyen müminler için oruç tutmanın mahzuru bulunmamaktır. Dini kaynaklara göre bugünde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın bol bol dua, namaz ve ibadetle geçirilebilir. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? ? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen, oruç tutarak manevi hisleri en güzel şekilde yaşamak isteyenler Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutmak ile ilgili bir bilgi yer almazken bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 28 Ekim Yarın oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

28 EKİM YARIN ORUÇ TUTULUR MU?

bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendiriliyor.

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MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 28 Ekim Yarın oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.

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Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri
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