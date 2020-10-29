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Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını!

'dan gelen son dakika haberine göre bir akaryakıt istasyonuna yakın olan depoda çıkt. Çıkan yangının büyümesine engel olan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Söndürülen yangının ardından çevredekiler derin bir nefes alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 01:41 Son Güncelleme: 30.10.2020 01:54 ABONE OL
Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını!

Hatay'da bir akaryakıt istasyonu yakın alanda bulunan boya deposunda yangın çıktı. Alevlerin tehlike saçtığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.



Yangın, Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir boya deposunda yangın çıktı. Boya hammaddelerinin tutuştuğu yangında alevler yükselirken, deponun hemen yakınında akaryakıt istasyonunun bulunması yürekleri ağızlara getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına aldı.

Söndürülen yangının ardından çevredekiler derin bir nefes alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haberi: Akaryakıt istasyonuna yakın alanda depo yangını!
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