Oyuncak arabayla trafiği birbirine kattı! "Eşim istedi, gaza geldim"

Öte yandan diğer sürücüler tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde A.E.K.'nin oyuncak arabanın hakimiyetini kaybettiği ve oyuncağın başka bir sürücünün otomobilinin önüne geçtiği, sürücünün oyuncağı ezmemek için durduğu anlar dikkat çekti.