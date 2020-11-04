Son dakika haberi: Kandilli Müdürü Haluk Özener'den deprem sonrası tsunami uyarısı! "Tsunami olasılığı yüzde yüze yakın...

"Ege ve Akdeniz için depremlerde oluşabilecek tsunamilerle ilgili çok ayrıntılı modelleme çalışmalarımızı yaptık. Enstitümüzde tsunami konusunda çok ciddi bir bilgi birikimi ve çalışma var. Bunun uluslararası anlamda çıktılarını da görebiliyorsunuz. Rasathanemizde tsunami konusunda çalışmalar 2005'te başladı, 2009'da bir tsunami uyarı merkezi kurulması kararı alındı. 2012'de 'Aday Tsunami Hizmet Sağlayıcısı' olarak, Birleşmiş Milletler altındaki Uluslararası Oşinografi Komisyonu bünyesindeki birime müracaatımız yapıldı. 2012-2016 yılları arasında bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde "Aday Tsunami Hizmet Sağlayıcısı" olundu. 2016'daysa "Tsunami Hizmet Sağlayıcısı" statüne terfi ettik. Bunun ardından dünyada çok büyük bölgede bize üye olan ülkelere bu hizmetimizi, uyarı mesajımızı gönderiyoruz. Türkiye'de ise İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) tsunaminin olacağı mesajını veriyoruz."

"EGE'DE TSUNAMİLER BÜYÜK ÖLÜMLERE NEDEN OLDU"

Prof. Dr. Haluk Özener konuşmasında ayrıca, yapılan çalışmaların gelecek 30 yılda Akdeniz'de bir metrenin üzerine tsunamiler oluşturma olasılığının yüzde yüze yakın olduğunu da dile getirdi. 30 Ekim'de Ege'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından da tüm uyarıların ilgililere iletildiğini belirten Prof. Dr. Özener, "30 Ekimdeki 6,9 büyüklüğünden sonra birkaç tane tsunami oluştu. Arazide yapılan incelemelerin ardından, örneğin Sığacık'ta 1,9 metreye varan subaskın derinliği tespit edildi. Alaçatı-Azmak'ta karanın 1,3 kilometre, Akarca'da 820 metre ve Sığacık'taysa 320 metre kadar su baskın mesafesi tespit edilmiş durumda. Tsunami Türkiye için yabancı bir konu olarak görünebilir ama biz 2017'de Bodrumda bununla karşı karşıya kalmıştık. Ulusal görevimiz nedeniyle o zaman da Tsunami uyarısını yapmıştık. Dalga yüksekliği 40 santimetreye bulmasına rağmen bunun bile tehlikeli olabileceğini belirtmiştik. Tsunami aslında Akdeniz ve Ege için yeni bir şey değil. Tarihsel olarak da bunu görüyoruz. Örneğin Milattan Sonra 365 yılında Girit'te olan bir depremden sonra yaklaşık 5 bin ila 10 bin kişi deprem ve tsunamiden dolayı hayatlarını kaybetti. 1202 yılında olan bir depremde de Suriye'de 30 binden fazla ölüme neden oldu. Akdeniz ve Ege'de çok fazla tsunami üretecek nokta var. Türkiye ve çevresine bakarsak Ege ve Akdeniz'de birçok kaynak var. Raporlama çalışmaları bize şunu gösteriyor: Önümüzdeki 30 yılda Akdeniz'de bir metreden daha fazla tsunami olma olasılığı yüzde yüze yakın. Ege ve Akdeniz'de 6,0'dan daha büyük bir deprem sonrasında bu tsunamileri göreceğiz" diye konuştu.