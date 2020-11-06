Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu: O bölge kar yağışının etkisinde olacak!

'den son dakika : O bölge kar yağışının etkisinde olacak!

'den gelen son dakika değerlendirmelerine göre; yurdun bazı kesimlerinde kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi. Ülkenin doğusunda etkisini gösterecek olan yağışların yüksek kesimlerde beklendiği kaydedilirken bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara bölgesi ile Kuzey Ege bölgesinde ise hava durumunun yer yer pus ve sisli geçeceği ifade edildi. Öte yandan bazı kesimlerde ise kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yağış etkisindeki illere sel ve su baskını uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri ve kar yağışının etkisinde olacak o iller…

Giriş Tarihi: 6.11.2020 21:48 Son Güncelleme: 6.11.2020 22:08 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu: O bölge kar yağışının etkisinde olacak!

Son dakika haberler… Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerine göre; yurdun bazı kesimlerinin kar yağışının etkisinde olması beklendiği ifade edildi. Yağışların doğudaki bazı illerin yüksek kesimlerinde gerçekleşmesi beklenirken öte yandan Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi hava durumu değerlendirmelerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bu gece ve yarın sabah saatlerde etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…

YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI O BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağış beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık olarak etkili olacağı bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ise sis hadisesi bekleniyor…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu: O bölge kar yağışının etkisinde olacak!

METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI

Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu: O bölge kar yağışının etkisinde olacak!

O BÖLGEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu: O bölge kar yağışının etkisinde olacak!

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR!

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu: O bölge kar yağışının etkisinde olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA