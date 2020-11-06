Meteoroloji'den son dakika hava durumu: O bölge kar yağışının etkisinde olacak!

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; yurdun bazı kesimlerinin kar yağışının etkisinde olması beklendiği ifade edildi. Yağışların doğudaki bazı illerin yüksek kesimlerinde gerçekleşmesi beklenirken öte yandan Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi hava durumu değerlendirmelerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bu gece ve yarın sabah saatlerde etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri…

YILIN İLK KAR YAĞIŞLARI O BÖLGELERDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağış beklenirken ülkenin doğu kesimlerinde yağışların karla karışık olarak etkili olacağı bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde ise sis hadisesi bekleniyor…