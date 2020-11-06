Son dakika: Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma: Evde muska buldum

Hastanede tedavi gördüğünü ve vakit geçirmek için çocuklarını alarak eve geldiğini, bu sırada kayınvalidesi tarafından yapıldığını ileri sürdüğü bir muska bulduğunu belirten Ramazan Çakmak, "Muskayı görünce kendimi kaybettim. Çocukları dövdüm. Ancak o an nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Birkaç tokat attım. Ben çocuklarımı döverken sopa ve kemer de kullandım ancak çok pişmanım" dedi.