Son dakika haberi: Cinnet getirdi dehşet saçtı! Ankara Keçiören'de aile içi katliam

Son dakika haberler… Ankara'nın Keçirören ilçesinde bulunan Karakaya Mahallesi'nden gelen habere göre bir kişinin iki çocuğu ile beraber eşini öldürdüğü bildirildi. Aile içerisinde çıkan kavga sonucunda cinnet getirdiği bildirilen Adem Ö. Eşi ve iki çocuğunu öldürmesinin ardından evden çıkarak uzaklaşırken olay yerine gelen polis ekipleri anne ve iki çocuğunun cansız bedenleri ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

CİNNET GETİRDİ DEHŞET SAÇTI! ANKARA'DA KORKUNÇ OLAY

Olay Ankara Keçirören ilçesinde meydana geldi. Aile içerisinde çıkan kavga facia ile son buldu. Adem Ö. İsimli Şahıs eşi Nefik Ö. İle çocuklarını tabanca ile vurarak öldürürken olay sonrası kaçan baba, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan katliam sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içerisinde iki çocuk ve anne Nefik Ö.'nün cansız bedenleri ile karşılaştı…