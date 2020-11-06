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Son dakika haberi: Cinnet getirdi dehşet saçtı! Keçiören'de aile içi katliam

'dan gelen son dakika haberine göre; ilçesinde Adem Ö. İsimli bir kişinin aile içinde yaşanan tartışma sonrasında cinnet getirdiği ve yaşanan olay sonrası adeta katliam yaptığı bildirildi. Eşi ve iki çocuğunu silahla vurarak öldüren baba katliam sonrası kaçmaya çalışsa da kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan dehşet verici olay sonrası olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 01:35 Son Güncelleme: 7.11.2020 01:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Cinnet getirdi dehşet saçtı! Ankara Keçiören'de aile içi katliam

Son dakika haberler… 'nın Keçirören ilçesinde bulunan Karakaya Mahallesi'nden gelen habere göre bir kişinin iki çocuğu ile beraber eşini öldürdüğü bildirildi. Aile içerisinde çıkan kavga sonucunda cinnet getirdiği bildirilen Adem Ö. Eşi ve iki çocuğunu öldürmesinin ardından evden çıkarak uzaklaşırken olay yerine gelen polis ekipleri anne ve iki çocuğunun cansız bedenleri ile karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

CİNNET GETİRDİ DEHŞET SAÇTI! ANKARA'DA KORKUNÇ OLAY

Olay Ankara Keçirören ilçesinde meydana geldi. Aile içerisinde çıkan kavga facia ile son buldu. Adem Ö. İsimli Şahıs eşi Nefik Ö. İle çocuklarını tabanca ile vurarak öldürürken olay sonrası kaçan baba, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan katliam sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kanlar içerisinde iki çocuk ve anne Nefik Ö.'nün cansız bedenleri ile karşılaştı…

Son dakika haberi: Cinnet getirdi dehşet saçtı! Ankara Keçiören'de aile içi katliam

AİLE İÇİ KAVGA FACİA İLE SON BULDU

'nın keçiören ilçesinde aile için kavga facia ile son buldu. Adem Ö., aile içinde çıkan tartışmanın ardından eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ve Seher Öztürk'ü tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli baba, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Son dakika! Cinnet getirip dehşet saçtı! | Video

Son dakika haberi: Cinnet getirdi dehşet saçtı! Ankara Keçiören'de aile içi katliam

Olay saat 23.30 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokağında bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Aile içeresinde henüz sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından baba Adem Ö., evde katliam yaptı. Adem Ö.'nün ailesine tabanca ile ateş açtığı olayda eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ile Seher Öztürk, vucuklarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Son dakika haberi: Cinnet getirdi dehşet saçtı! Ankara Keçiören'de aile içi katliam

Adem Ö., olayın ardından evden çıkarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri, tüyler ürperten manzara ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, ateşli silahla vurulduğu belirlenen anne ile 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ve komşuların ifadesini alan polis ise kaçtığı belirlenen şüpheli babanın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Adem Ö. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika haberi: Cinnet getirdi dehşet saçtı! Ankara Keçiören'de aile içi katliam
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