Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışı sebebiyle 10 Kasım mesajları epey araştırılıyor. Öğrenciler kısa, uzun ve anlamlı şiirleri okumak için sabırsızlanırken, tüm yurtta en güzel Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar paylaşılıyor. Cumhuriyet'i miras bırakan Büyük Önder'e duyulan hasreti sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için 10 Kasım mesajlarını haberimizde derledik. İşte 10 Kasım mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü saygıyla anılıyor. Bugüne özel en güzel, anlamlı ve kısa uzun 10 Kasım mesajları sosyal medya mecralarında yoğun ilgi görüyor. Haberimizde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları ile sözlerine ulaşabilirsiniz.
"Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam. "
"Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. "
"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum. "
"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."
"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."
"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."
"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."
"Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam. "
"Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır. "
"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum. "
"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."
"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."
"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."
"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."