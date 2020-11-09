Son dakika: Süt banyosunda tutuklanmıştı, köpeğe eziyet videosu da ortaya çıktı

DAHA ÖNCE DE BİR KÖPEĞE EZİYET ETMİŞ

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut ile ilgili bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde Turgut'un iple arabaya bağladığı bir köpeği dakikalarca koşturarak eziyet ettiği görülüyor.