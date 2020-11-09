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Son dakika: Süt banyosunda tutuklanmıştı, köpeğe eziyet videosu da ortaya çıktı

Süt toplama merkezinde süt banyosu ile şoke eden işçinin yeni son dakika görüntüleri geldi. 'da, süt toplama merkezindeki süt banyosu görüntüleriyle gündem olan Emre Sayar (23) ve görüntüyü çeken Uğur Turgut (31), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

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Giriş Tarihi: 9.11.2020 15:43 Son Güncelleme: 9.11.2020 16:10 ABONE OL
Son dakika: Süt banyosunda tutuklanmıştı, köpeğe eziyet videosu da ortaya çıktı

Konya'da, süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ile görüntüyü çeken Uğur Turgut, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Görüntüleri kendisinin paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut'un daha önce de bir köpeği aracına bağlayarak eziyet ettiği görüntüleri yine sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Süt banyosu videosuyla gündem olan Emre Sayar'ın daha önce de köpeğe eziyet ettiği görüntüler ortaya çıktı | Video

DAHA ÖNCE DE BİR KÖPEĞE EZİYET ETMİŞ

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmadığını ileri süren Uğur Turgut ile ilgili bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde Turgut'un iple arabaya bağladığı bir köpeği dakikalarca koşturarak eziyet ettiği görülüyor.

Hayvanseverler, "Bunlar nasıl insan. Belki de köpeği öldürmüştür. Umarım hak ettiği cezayı alacaktır. Bunu yapan insan olamaz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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Son dakika: Süt banyosunda tutuklanmıştı, köpeğe eziyet videosu da ortaya çıktı
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