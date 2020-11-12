Asfalt altından 770 senelik tarih çıktı! Selçuklu döneminden bu yana ayakta!

KÜLTÜREL MİRASIN TARİHİ

Selçuklu'nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat'ın 3 torununun 13'üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü, günümüze kitabesiyle birlikte ulaşmış tek köprü olarak biliniyor. 5 kemere sahip ve yapıldığı döneme göre çok büyük bir şekilde inşa edilmiş olan Hıdırlık Köprüsü, bugüne kadar ciddi bir tadilata ihtiyaç duymamış, sağlamlığıyla da bölgede yaşanan büyük depremlere rağmen ayakta kalabilmiş önemli eserlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yöre insanı tarafından Taşköprü olarak da adlandırılan Hıdırlık Köprüsü nesilden nesile geçen kültürel miras olarak önem taşıyor.