Canlı yayında veda notu paylaşan Ömer Koçak intihar etti! "Bu dünya sizin olsun"

Yozgat'ın Çandır İlçesi'nde sevdiği kızdan ayrılan 30 yaşındaki Ömer Koçak, sosyal medyadan canlı yayında paylaştığı veda mesajının ardından intihar etti.

BUNALIMA GİRDİ

Çandır İlçesi'nde bir markette mağaza sorumlusu olarak çalışan Ömer Koçak, sevgilisinden ayrılınca bunalıma girdi. 1 ay önce fare zehri içerek intihara kalkışan Ömer Koçak, iddiaya göre 15 gün öncede bileklerini kesti. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılarak kurtarılan Ömer Koçak, bu kez av tüfeğini alarak ormana gitti.

AİLESİNE AVA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Ailesine ava gittiğini söyleyen Ömer Koçak, otomobiliyle seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Canlı yayında "Yarım kalan işi tamamlama zamanı" şeklinde paylaşım yapan Koçak'ın intihar edeceğini düşünen yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

CANLI YAYINDA VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Yapılan yayını izleyen jandarma ekipleri Ömer Koçak'ın yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarmanın kendisi aradığı sırada Söbetçimen Ormanlarına giden Ömer Koçak, son canlı yayınında veda mesajı paylaştı. Mesajında "Bu hayatta hep vicdanım yüzünden kaybettim. Aslında çok şey istemedim birazcık mutluluk. Ama bu dünya bana onu da çok gördü. Şimdi gidiyorum sonsuza kadar. Dünyanız sizin olsun. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi. Ömer Koçak elindeki tüfekle intihar etti. Avcılar tarafından bulunan Ömer Koçak'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.