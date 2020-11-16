Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

Çin'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğradığı, bulaşma riskinin daha da tırmandığı son dakika bilgisi olarak paylaşıldı. Corona virüs belirtileri arasında en çok görülenlerden biri de koku kaybı olarak dikkat çekiyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ateş ve öksürüğe göre koku ile tad alma probleminin kayda değer bir semptom olduğu ortaya çıkarıldı. Hatırlanacağı gibi tad ve koku alma sorunu Mayıs ayında corona virüs belirtileri arasına girmişti. Bu da virüsün mutasyona uğradığına kanıt olarak gösterildi.

SON DAKİKA HABERİ: TAD VE KOKU ALMANIN ATEŞ VE ÖKSÜRÜĞE GÖRE DAHA BÜYÜK CORONA BELİRTİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!