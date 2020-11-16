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haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

Son dönemde corona virüsün mutasyona uğradığı ve bulaşma oranının arttığı ifade edilmişti. haberi belirtilerinin değiştiğini ortaya koydu. Özellikle Ekim ve Kasım ayında dünya genelinde artan covid-19 salgınında koku alma probleminin, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir belirti olduğu ifade edildi. Ülkemizde de vaka sayısı 2.500'lerin üstüne çıktı, corona virüs hastalığına yakalananlar son dönemde ateş ve öksürük geçse de koku ve tad kaybının devam ettiğini belirtiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:58 Son Güncelleme: 16.11.2020 09:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

Çin'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğradığı, bulaşma riskinin daha da tırmandığı bilgisi olarak paylaşıldı. belirtileri arasında en çok görülenlerden biri de koku kaybı olarak dikkat çekiyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre ateş ve öksürüğe göre koku ile tad alma probleminin kayda değer bir semptom olduğu ortaya çıkarıldı. Hatırlanacağı gibi tad ve koku alma sorunu Mayıs ayında corona virüs belirtileri arasına girmişti. Bu da virüsün mutasyona uğradığına kanıt olarak gösterildi.

SON DAKİKA HABERİ: TAD VE KOKU ALMANIN ATEŞ VE ÖKSÜRÜĞE GÖRE DAHA BÜYÜK CORONA BELİRTİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 322 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 54 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

KOKU KAYBI DAHA CİDDİ BİR KORONAVİRÜS BELİRTİSİ

Koronavirüs salgınının önemli rakamlara ulaşmasının ardından hastalığın belirtileri ile ilgili araştırmalarda devam ediyor. Londra'da İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, koku kaybının, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, koku kaybı yaşayan vatandaşların, diğer belirtilere göre daha fazla temkinli olması gerektiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...

MAYIS AYINDA KOVİD-19 BELİRTİLERİ LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin koronavirüs belirtisi olabileceğine dair veriler Nisan ayında gündeme gelmeye başlamış ve Mayıs ortalarında resmi Kovid-19 belirtileri listesine eklenmişti.Koronavirüsle ilgili mevcut kılavuzlara göre, tat veya koku duyusunda kayba uğrayan kişilerin kendilerini karantinaya alması ve test yaptırması gerekiyor.Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi.

Kaynak: BBC Türkçe

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Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüste en önemli belirti ortaya çıktı! Sadece ateş ve öksürük değil...
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