Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Sağlık kurumları, veterinerler, eczaneler hafta sonu açık olacak mı?

Dün akşam saatlerinde Başkan Erdoğan, Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı. Koronavirüs salgınındaki artışın önüne geçmek amacıyla yapılan bu uygulamanın detayları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar olacak. Peki, sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Sağlık kurumları, veterinerler, eczaneler hafta sonu açık olacak mı? İşte tüm detaylar;

HAFTA SONU ECZANELER, SAĞLIK KURUMLARI VE VETERİNERLER AÇIK OLACAK MI?

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde bir genelge yayınlandı. Genelgeye göre, açık olan işletmeler şöyle;