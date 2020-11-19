Sevr antlaşması maddeleri: Sevr Antlaşması tarihi yeri ve sonuçları

Sevr Antlaşması maddeleri, hem öğrenciler, hem de daha ileri tarih bilgisi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Birinci Dünya Savaşı, 30 Ekim 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun Mondros ateşkesi imzalamasıyla Ortadoğu'da sona erdi; ancak Ortadoğu, 1919'da Fransa'da yapılan genel barış müzakerelerinin sadece küçük bir kısmıydı ve Alman meseleleri öncelik kazandı. Peki, Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir ve Sevr Barış Antlaşması hangi devletler arasında imzalandı? Bu başlık altında, Osmanlı Devleti ve Ortadoğu için 1. Dünya Savaşı'nın bitişini ilan eden

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI TARİHİ

10 Ağustos 1920'de, Paris dışındaki bir porselen fabrikasında imzalanan antlaşma, orada üretilen porselen kadar kırılgan olarak, çok kısa sürede ve tartışmasız ilan edildi. Osmanlı ile müttefik güçler arasında bu anlaşmanın ttanınmaya başlamasıyla "Boğaz'daki hasta adam" parçalanacak ve bölünecekti.

Her millet ve grup kendi gündemiyle geldi. İngiliz başbakanı David Lloyd George, Ortadoğu halklarına iyi niyetle ilgili tüm uygun sloganları söylerken, Britanya İmparatorluğu'nun çıkarlarını daha ileri taşımak için oradaydı. Bunlar, Hindistan'a giden İngiliz kontrolündeki deniz ve kara rotalarını ve başka hiçbir gücün önemli stratejik alanlara verilmediğine dair güvenceyi içeriyordu. Fransız cumhurbaşkanı Georges Clemenceau, Fransız askerlerinin ağır kayıplarını telafi ederek, Müttefikler tarafından imzalanan ve Fransa'ya Suriye ve Güney Anadolu'yu elinde tutacak her savaş zamanı anlaşmasına kararlı bir şekilde katıldı. Ayrıca Türk Boğazları üzerinde ve belki de Türkiye haline gelecek şey üzerinde hakimiyet umuyordu.

Üç büyüklüğe ek olarak, Hicaziler, Ermeniler, Rumlar, İtalyanlar ve Siyonistler de dahil olmak üzere diğer ilgili milletlerin ve grupların temsilcileri de barış görüşmelerine geldi. Bu iddia ve karşı iddia ortamında 1919'da kalıcı bir karar alınmadı.

1919'un sonunda, Suriye'deki İngiliz birliklerinin yerini Fransız birlikleri aldı ve Araplara Sykes-Picot Anlaşmasının onaylanacağı izlenimini verdi. Filistin'de Yahudi karşıtı isyanlar çıktı. Arap Suriye Kongresi, Faysal ibn Hüseyin'i Suriye kralı olarak ve kardeşi Abdullah I ibn Hüseyin'i Irak kralı olarak seçti ve Irak ve Mısır'da gerilim yükseldi. İngiltere, Orta Doğu için bir antlaşmanın artık ertelenemeyeceğini anladı ve Nisan 1920'de Fransa ile San Remo, İtalya'da bir araya gelerek farklılık noktaları üzerinde bir anlaşma sağladı. Bu, Osmanlı İmparatorluğu ile barış anlaşmasının yolunu hazırladı ve Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalandı.

SEVR ANTLAŞMASI MADDELERİ

1.Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacak, İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak;

2.Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlar'da deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletler'in donanmalarını yardıma çağırabilecek;

3.Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabilecek

4.İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı İmparatorluğu egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için plebisit yapılacak;

5.Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a verdi.)

6.Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek;

7.Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okul ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek;

8.Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri kuvveti, 15.000'i jandarma olmak üzere 55.000 personelle sınırlı olacak, Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi'nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek;

9.Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak;

10.Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İmparatorluğu'nun mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefiklerarası mali komisyonun denetimine alınacak;

11.Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak fesh ettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak;

12.Ticaret ve Özel Hukuk (269-414): Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek.