SON DAKİKA HABERLERİ: Metrobüs sapığı hakkında flaş karar! Cezası belli oldu

Kararın açıklanmasından sonra bir grup kadın Küçükçekmece Adliyesi önünde 'Erkek adalet değil, gerçek adalet' diye slogan açarak pankart açtı. N. C yaptığı duruşmada bu davada kendisini yalnız hissetmediğini, bundan sonra benzer cinsel saldırıya maruz kalan kadınların yanında olacağını söyledi. Avukat Gökhan Soysal da kararın en üst tavandan verildiğini ancak, suçun metrobüs gibi toplu taşıma aracında işlendiği için yetersiz olduğunu bu nedenle İstinaf Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Soysal, şu anda bile mağdurların toplu taşıma araçlarında cinsel saldırı ile karşı karşıya kalabildiğini bu nedenle cezaların caydırıcı olması gerektiğini ekledi.



Sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak karar kesinleşinceye kadar tutuklanmasına gerek olmadığı ifade edildi.