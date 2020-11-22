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Cinayeti o ekip çözdü

Gaziantep Nizip'te arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulup evin merdiveninin altına gömülen (30) cinayetini, 3 yıl önce eşi ve çocukları tarafından işkenceyle öldürülüp Fırat nehrine atılan Süleyman Çiçek (63) cinayetini çözen 5 kişilik özel ekip aydınlattı

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 22.11.2020 ABONE OL
Cinayeti o ekip çözdü
Her biri 15-20 yıldır Asayiş birimlerinde görev yapan tecrübeli polislerden oluşan ekibin, kayıp başvurusu olarak gelen iki cinayeti de büyük bir titizlikle yapılan araştırmalar sonucunda çözdüğü belirtildi.

'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'
Mehmet Yalnız'ın cesedi hastanede teşhis yapılamadığı için Adli Tıp'a gönderilirken, DNA testi için hastaneye gelen anne Z.Y., SABAH'a yaptığı açıklamada "Allah polisimizden razı olsun, yavrumun katillerini bularak adalete teslim ettiler. Bundan sonra yavrumun katillerinin en ağır cezaya çarptırılması için mücadele edeceğim" dedi. Yalnız'ı öldürdüğü belirlenen arkadaşı Eyyüp Sarmaşık ile kendisine yardım ettiği tespit edilen Ali Eker tutuklanmıştı.
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Cinayeti o ekip çözdü
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