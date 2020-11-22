Cinayeti o ekip çözdü

Her biri 15-20 yıldır Asayiş birimlerinde görev yapan tecrübeli polislerden oluşan ekibin, kayıp başvurusu olarak gelen iki cinayeti de büyük bir titizlikle yapılan araştırmalar sonucunda çözdüğü belirtildi.Mehmet Yalnız'ın cesedi hastanede teşhis yapılamadığı için Adli Tıp'a gönderilirken, DNA testi için hastaneye gelen anne Z.Y., SABAH'a yaptığı açıklamada "Allah polisimizden razı olsun, yavrumun katillerini bularak adalete teslim ettiler. Bundan sonra yavrumun katillerinin en ağır cezaya çarptırılması için mücadele edeceğim" dedi. Yalnız'ı öldürdüğü belirlenen arkadaşı Eyyüp Sarmaşık ile kendisine yardım ettiği tespit edilen Ali Eker tutuklanmıştı.