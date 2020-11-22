İsrailli bilim insanları 25 yıl gençleştirdi

Shamir Tıp Merkezi ile Tel Aviv Üniversitesi'nden araştırmacılar, biyolojik yaşlanmanın iki ana göstergesi olan telomerlerin boyunun kısalmasını ve yaşlanan hücrelerin artışını tersine çevirmek için bir çeşit oksijen tedavisi kullandı. Deneklere üç ay boyunca haftada 5 gün basınçlı bir odada Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) adı verilen yöntem ile 90'ar dakika saf oksijen verildi. Araştırmanın sonunda bilim insanları, katılımcıların telomerlerinin uzunluğunun ortalama yüzde 20 oranında arttığını ve yaşlanmış hücrelerinin yüzde 37'ye kadar azaldığını bildirdi. Bu, bedenlerinin hücresel seviyesinin 25 yıl öncesine eşdeğer. Tel Aviv Üniversitesi'ndeki tıp fakültesiyle Sagol School of Neuroscience'tan (Sagol Nörobilim Okulu) Profesör Shai Efrati "Çalışma, yaşlanmanın gerçekten de temel hücresel biyolojik seviyede hedef alınıp tersine çevrilebileceği konusunda yeni bir anlayışın temelini sunuyor" dedi. DHA