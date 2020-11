Öldüren fırtınaya karşı D vitamini

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Başaranoğlu SABAH'ın 'korona günlerinde şifa reçetesi' sorusuna D vitamini takviyesinin önemine dikkat çekerek yanıt verdi. İşte Başaranoğlu'nun değerlendirmeleri: Şu ana kadar yapılan çalışmalar Kovid-19'la mücadelede D vitamini katkısının bağışıklık sistemi üzerindeki pozitif etkisini ortaya koydu. Bilimsel kanıtlara dayanarak uygulanan standart tedavilere ek olarak, D vitamini oranı düşük olanlara doktor kontrolünde takviye yapılmasını öneriyoruz. Araştırmalar gösterdi ki Kovid-19 hastaların yüzde 80-85'inde hafif seyrediyor. Ancak, hastaların yüzde 15-20 kadarı ateş ve kuru öksürüğün yanısıra solunum sıkıntısı da çekiyor. Bu noktada D vitamininin, koronavirüse yakalananların solunum sıkıntısı çekerek ölümüne neden olan sitokin fırtınasına karşı koruyucu etkisi önemli. Araştırmalar kritik yoğun bakımda yatması gereken hastaların D vitamini düzeyinin düşük olduğunu gösterdi. Birçok çalışma bunu destekleyici sonuçlar verdi. D vitamini koronavirüsün ilişkili olduğu ACE2 ile etkileşim halinde. Hücre içerisinde oksidant stresi azaltır, bunu da başlıca antioksidan olarak bilinen glutatyon yapımını artırarak yapar. D vitamini, hastalığın ağırlaşmasının altında yatan sitokin fırtınasının karşıtı yönde hareket eder. En önemli nokta bu. D vitamini bir taraftan proinflamatuvar sitokinleri azaltırken diğer yandan anti-inflamatuvar sitokinleri artırır yani vücuda bir denge verir. Somon, sardalya, ton balığı, ciğer, mantar, tereyağı, pilav, kaşar peyniri, yumurta D vitamini yönünden zengin besinler...'SİTOKİN fırtınası' ile tetiklenen yıkıcı akciğer iltihabı, koronavirüs hastalarının ölümündeki en önemli etken olarak kabul ediliyor. Bağışıklık sisteminin yaralanma veya enfeksiyona tepkisinde yer alan bir grup hücreye sitokin adı veriliyor. Sitokinler problemin ortaya çıktığı yere gitmek için yarışıyor ve vücudu yabancı bir istilacıya karşı savunmak için daha fazla bağışıklık hücresi göndermesi için sinyal gönderiyor. Vücudun kendini iyileştirmesinde önemli bir rol oynayan sitokinler bir süre sonra yıkıcı hasara yol açabiliyor. Bağışıklık hücrelerinin akışı kalıcı olduğunda, bağışıklık sisteminin korumaya çalıştığı dokulardaki hücreleri öldürmeye başlayan iltihaplanma meydana geliyor. Sitokin hücrelerinin aşırı miktarda sinyal vermesi nedeniyle çok uzun süre iltihaplanma kontrol dışı kalabiliyor. Bu iltihap ise akciğerlere dolarak solunum yetmezliğiyle ölüme neden oluyor."YÜKSEK doz C vitamini Kovid- 19'a yakalanmanızı engellemeyeceği gibi hastalanmışsanız tedavisinde de işe yaramaz" diyen Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, Çin'de bir hastanede yapılan C vitamini çalışmasını örnek olarak gösterdi. Bu çalışma nezle ve grip üzerinde etkisi olmuş C vitamininin koronavirüsün yayılmasını engellemede ve tedavisinde faydalı olacağı beklentisini karşılamadı.Bağışıklığınızı yüksek tutmak için sigara içmeyin.Bol taze meyve ve sebze tüketin.Düzenli egzersiz yapın ve stres düzeyinizi en alt düzeye indirin.Balık tüketebilirsiniz. Ülkemiz çok şanslıyız ki turunçgil ve limon zengini bir ülke.