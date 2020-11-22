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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Bayburt’ta korkutan deprem! Trabzon, Erzincan ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA! ’ta korkutan ! , ve ’da da hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre Merkez’de korkutan bir meydana geldi. Sarsıntılar , ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 22.11.2020 18:00 Son Güncelleme: 22.11.2020 18:00 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bayburt’ta korkutan deprem! Trabzon, Erzincan ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu listesine göre Merkez'de saat 17.40'da 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde meydana gelen , ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: BAYBURT'TA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İşte son dakika haberinin detayları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Bayburt’ta korkutan deprem! Trabzon, Erzincan ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Bayburt’ta korkutan deprem! Trabzon, Erzincan ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

DEPREMİN DETAYLARI

Son Dakika Haberi: Bayburt’ta korkutan deprem! Trabzon, Erzincan ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

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SON DAKİKA! Bayburt’ta korkutan deprem! Trabzon, Erzincan ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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