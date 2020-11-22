SON DAKİKA! Bayburt’ta korkutan deprem! Trabzon, Erzincan ve Erzurum’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt Merkez'de saat 17.40'da 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 12.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Trabzon, Erzincan ve Erzurum illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: BAYBURT'TA 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

İşte son dakika Bayburt deprem haberinin detayları...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ