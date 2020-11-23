Muğla'da "yaş beton" denetimi başlıyor

Muğla Valiliğinde bugün yapılan toplantıda kaçak yapılar ile mücadelede yeni önlemler karara bağlandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıya 13 İlçe Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı ve Çevre Şehircilik İl Müdürü video konferans sistemi ile katıldı. Muğla'nın asayiş ve güvenlik açısından genel durumunun değerlendirildiği toplantıda; uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, yasadışı göçle mücadele ve koronavirüsle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, olası bir deprem durumunda can ve mal kaybı gibi telafisi mümkün olmayan problemlerin yaşanmaması adına alınması gereken önlemlerle birlikte yapı denetimi ve yapı güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Buna göre; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamına giren ve yapı ruhsatı tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunun yapı denetim firmaları tarafından denetlendiği, yapım aşamalarının Ulusal Yapı Sistemine yüklendiği ve ilgili belediyelerce de kontrol edildiği, fakat ruhsatsız yapılara dökümü yapılan yaş beton ve kullanılan diğer malzemelerin denetiminin yapılmadığı bu nedenle ruhsatsız ve kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla ilgili mercilerce denetimlerin titizlikle yürütülmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda hazır beton santrallerinde üretilen yaş betonun ruhsatsız ve kaçak yapılara verilmesini önlemek ve kaçak yapı ile mücadele kapsamında kolluk birimleriyle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce il genelinde beton santrallerinin yaş beton verdikleri yerlerin inşaat ruhsatının olup olmadığı konusunda denetimlerin titizlikle yürütülmesi ve sorumlular hakkında idari para cezası uygulanması konusu görüşüldü.