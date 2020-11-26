Akaryakıt istasyonu çiçek açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde konservatuvar mezunu Melisa Tokat (25), akaryakıt istasyonu açarak çalışanların çoğunluğunu da kadınlardan oluşturdu. İstasyonda 6 yakıt doldurma görevlisi kadın 2 vardiya şeklinde çalışıyor. Çoğunluğu üniversite mezunu olan kadın çalışanları gören müşteriler, gösterilen ilgiden ise memnun kalıyor. Bu işin baba mesleği olduğunu söyleyen Tokat, "Kadın isterse yapar" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek "Erkek tekelinde olan bir işi kadınların nasıl yapacağını herkese göstermek istedim" dedi. Çalışanlardan Saliha Sel ise "Denizli Pamukkale Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunuyum. İşimi severek yapıyorum" dedi.