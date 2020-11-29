Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MasterChef Uğur kimdir? 2020 MasterChef Türkiye diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, aslen nereli?

Uğur kimdir? diskalifiye edilen kaç yaşında, ?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2020 Türkiye ana kadro yarışmacısı ile ilgili detaylar merak edilerek MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, ? şeklinde sorularla araştırılıyor. Peki, MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte biyografisi…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 00:28 Son Güncelleme: 30.11.2020 00:42 ABONE OL
MasterChef Uğur kimdir? 2020 MasterChef Türkiye diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef Türkiye!de ana kadro yarışmacısı olarak yer alan Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili biyografik bilgiler öğrenilmek istenerek MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularıyla araştırılıyor.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

2020 MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz ile ilgili merak edilen MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? şeklinde sorulara ilişkin detaylar şöyle;

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır.

Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 29 KASIM ELEME GECESİNDE ELENEN İSİM...

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Uğur kimdir? 2020 MasterChef Türkiye diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz kaç yaşında, aslen nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA