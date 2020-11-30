Kırım Savaşı nedenleri ve sonuçları: Kırım Savaşı kısaca özeti

Osmanlı İmparatorluğunun yavaş yavaş çökmesi ve parçalanması, diğer güçlerin çatışmaya girmesine yol açtı: "Avrupa'nın hasta adamı"nın yerine kimin geçeceği konusunda rekabet büyüdü. Peki, Kırım savaşı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kırım savaşının önemi nedir? BU başlık altında, Kırım savaşı nedenleri ve sonuçları ile birlikte, savaş hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

Kırım Savaşı, Osmanlı'nın Rusya'ya savaş ilan etmesinden sonra 1853'te başladı. İngiltere ve Fransa nihayetinde Osmanlı'nın savunmasına dahil oldular, çünkü Lambert'e göre "(Rusya'nın) etkisinin güneye yayılmak yerine azaldığını görmek istiyorlardı". Bunun nedeni, Büyük Güç Rekabeti olmasıydı.

1815'ten beri Büyük Güçlerin olduğu ilk savaştı

Bazı tarihçiler, Kırım savaşını, Avrupa'daki güç dengesinde bir değişiklik de dahil olmak üzere, sonuçları nedeniyle 19. yüzyıldaki en önemli Avrupa savaşı olarak görüyorlar.

Rusya'nın Osmanlı'yı sömürmesi ve ticari nüfuzunun genişlemesi İngiliz çıkarlarını tehdit etti. İngiltere endüstriyel üstünlüğünün tehlikeye atılmasını istemedi, bu yüzden çatışma İngiltere'nin işine geldi.

KIRIM SAVAŞI NEDENLERİ

Robert Gildea, "Büyük Britanya, Rusya'nın yayılmasına karşı bir tampon olarak, İmparatorluğun bütünlüğünü korumak için yeniden manevra yaptı" diyor. Bu yüzden İngiltere statükoyu korumak için savaşa girdi ve Osmanlı'nın kontrol ettiği boğazları kontrol etme niyetindeydi.

Andrew Lambert, Kırım Savaşı'nın nedenlerine ilişkin 'geleneksel' bir bakış açısı sunarak, gerçek ağırlık merkezinin Karadeniz olmadığını, Baltık'ın ve St.Petersburg'un müttefik deniz saldırısına karşı potansiyel savunmasızlığını öne sürerek şu sonuca varıyor: "bu bir deniz savaşıydı"

Marjie Bloy, İngiltere'nin Çar'ı savaştan önce Aberdeen'deki toplantılardan sonra nerede durdukları konusunda yanlış anlamalar ile bıraktığını söylüyor - Britanya'nın Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu bölme eylemlerini desteklediği görülüyordu, ancak bunun yerine İngiltere Rusya'yı 'zorbalık' taktikleri kullanmakla etiketledi ve bu savaşa yol açtı.

Fransa'nın Rusya ile rekabeti, Napolyon Bonaparte'ın 1812'deki yenilgisinin intikamını almaktan doğdu. Bridge ve Bullen, III.Napolyon'un 'İngiltere ve Rusya ile eşitlik arayışında' savaşa girdiğini belirtiyor, bu yüzden savaşın Napolyon III için bir açılış olduğunu öne sürüyor: Fransa'nın Avrupa'daki konumunu güçlendirmek.

Ayrıca Avusturya, Avrupa'da nüfuzunu kaybediyordu: Fransa ve İngiltere'ye karşı savaşında Rusya'ya yardım etmeyi reddeden büyük bir müttefiki kaybetti ve savaştan sonra çok yalnız kaldı, yardım veya destek için Rusya'ya güvenemedi.

"Güç dengesi" ve "Avrupa konseri" yıkıldı.

Prusya, savaşmamasına rağmen, Kırım Savaşı'ndan daha güçlü bir Güç olarak çıktı: ekonomileri tarafsız olarak büyüdü.

Viyana Kongresi

Napolyon'un son yenilgisinden ve ardından 1814'te sürgün edilmesinden sonra, Avrupa'nın güçleri (bu noktada temelde Fransa hariç herkes), Avrupa için istikrarlı bir çözüm bulmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi. Diplomatlar, bölgeleri ve etki alanlarını bölerek Avrupa'yı yüzyıllardır rahatsız eden aralıklı, ancak sık sık yaşanan çatışmalardan korumaya çalıştılar. Ülkeler ayrıca, Fransız Devrimi gibi önemli ayaklanmaları imkansız kılarak, her ülkedeki siyasi statükoyu koruyacak çözümler ve planlar yapmaya çalıştılar.

Sistem Bozulur

Bu anlaşma, yüzyıllar boyunca Balkanlar ve Doğu Avrupa'nın büyük bölümünü elinde tutan Osmanlı İmparatorluğu'nun gücü azalmaya başlayana kadar birkaç on yıl boyunca çalıştı. Osmanlılar, Roma Katolik ve Doğu Ortodoks Kiliselerine özel ayrıcalıklar tanımaları için Fransa ve Rusya'nın baskısı altındaydı. Osmanlılara Doğu Ortodoks Kilisesi'ne özel tavizler tanımaları için baskı yapmaya çalışan Rusya, 1853 Temmuz'unda Boğdan ve Eflak'taki Osmanlı topraklarını işgal etti.

Savaş

Osmanlı İmparatorluğu, topraklarındaki bu saldırı karşısında harekete geçti ve Ekim ayında Rusya'ya savaş ilan etti. Osmanlı donanması, kuvvetlerini hızlı bir şekilde seferber edebilmesine rağmen Karadeniz'de Ruslar tarafından yenilgiye uğradı ve bu yenilgi Osmanlı'yı Anadolu'daki limana geri dönmeye zorladı. Avrupa'nın diğer güçleri, Rusya'nın Balkanlar'a ilerlemesinin ve hatta Orta Doğu'nun bile yüzyılın başlarında oluşturulan istikrarsız Avrupa güç dengesini bozacağından endişe ediyorlardı. Buna ek olarak İngiltere, Orta Doğu'daki Rus kontrolünün veya etkisinin İngiltere'nin Akdeniz'den geçen Hindistan ve Uzak Doğu'ya olan ticaret yollarını bozacağından endişeliydi.

Napolyon Bonaparte'ın yeğeni olan yeni Fransa Cumhurbaşkanı III.Napolyon'un yakın zamanda İkinci Fransız İmparatorluğu'nu ilan etmesi ve askeri zafer için istekli olması nedeniyle, Fransa'nın da çatışmaya dahil olma konusunda bir çıkarı vardı. Ruslara karşı askeri zafer, ilk Fransız İmparatorluğunun sonunun başlangıcına işaret eden Rusya'da yenilgi olduğu için, Fransızlar için sembolik olarak önemli olacaktı.

Sonuç olarak İngiltere ve Fransa, Mart 1854'e kadar Rusya'nın Osmanlı topraklarını terk etmesini talep etti ve Osmanlı limanlarını ve ticaret yollarını güvence altına almak için 1854'ün başlarında Karadeniz'e filolar gönderdi. Rusya bölgeyi terk etmeyince İngiltere ve Fransa Rusya'ya savaş ilan etti. Sonunda, Rusya 1854 yazında bölgeyi tahliye etti.

Buna rağmen, Fransa, İngiltere ve Osmanlılar, 1854 yılının Eylül ayında Karadeniz'in kuzey kıyısındaki Kırım'da Rusya'ya karşı güçlerini çıkarttılar. Baltık Denizi'nde bazı çatışmalar yaşansa da, müttefiklerin yürüttüğü askeri harekatın çoğu burada meydana geldi. Şehir içinde ve çevresinde bir yıldan fazla süren şiddetli çatışmalardan sonra Ruslar, pes ettiler. Bununla birlikte, limanda kaleleri, cephaneleri ve tekneleri de havaya uçurdular - esasen geri çekilirken yanlarına alamayacakları her şeyi.