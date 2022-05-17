Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kırım Savaşı'nın Önemi

Kırım Savaşı'nı kazanmak ve Rusya'yı durdurmak o dönemdeki birçok savaş yüzünden yıpranmış Osmanlı Devleti'nin tek başına yapabileceği bir iş değildi, bu sebeple İngiltere ve Fransa'dan yardım istemek sorunda kalmış böylelikle Osmanlı Avrupa devleti statüsüne girmiştir. Fransa ve İngiltere Osmanlı'nın yardım talebini kendi çıkarları için kabul etmiş ve Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti'nin tarihte ilk kez İngiltere'ye dış borcu olmuştur. Tüm bu bilgilere ilaveten tarihteki ilk savaş fotoğrafları Kırım Savaşı'nda çekilmesi ve ilk modern savaşın Kırım Savaşı olması bu savaşın tarihte önemli bir yere sahip olmasına etken olmuştur.