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Haberler Fotohaber Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:08

Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kırım Savaşı günümüzde hala araştırılan, tarih sempozyumları ile tez çalışmalarına konu olan ve tarih severlerin ilgisini çeken savaşlardan birisidir. Kendinden önceki birçok savaştan bir takım yönleri ile ayrılan Kırım Savaşı'nın ayrıntıları çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, Kırım Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kırım Savaşı önemi nedir? Bu soruların yanıtlarını ve Kırım Savaşı tarihi hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Savaş sebebi ile yaşanılan gelişmeleri dışında tarihin ilk modern savaşı olması özelliği ile en sık merak edilen savaşlardan birisi olan Kırım Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında yaşanmış büyük bir savaştır. Osmanlı Devleti'ni özellikle siyasi yönden en çok yıpratan savaşlardan olan Kırım Savaşı tarafları hangi ülkelerdir? Kırım Savaşı'nı kim kazandı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Rusya'nın sıcak denizlere inme emelleri sebebiyle 1853 yılında harekete geçerek Eflak ve Boğdan'ı işgal ederek Osmanlıya bu toprakları tamamen boşaltmasını söyleyen bir ültimatom vermiştir. Ültimatomun Osmanlı tarafından reddedilmesi ile beraber iki ülke arasında Kırım Savaşı çıkmıştır.

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Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

30 Kasım 1953 tarihinde Sinop yakınlarındaki Osmanlı donanması Rus donanmaları tarafından batırılmış ve İstanbul suları da tehlikeye dahil olmuştur. Rusya'nın yaklaşık 4-5 yıldır planını yaptığı Kırım Savaşı'nda döneme göre üstün teknolojik savaş taktiklerine sahip olması Osmanlı Devleti'ni haliyle yıpratmıştır. Askeri ve teknolojik bakımdan geri kalınması sonucunda Osmanlı Fransa ve İngiltere'den yardım talep etmiş ve olumlu karşılık almıştır, bu sayede Rusya sıcak denizlere inme amacını gerçekleştirememiştir.

Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kırım Savaşı'nın Önemi

Kırım Savaşı'nı kazanmak ve Rusya'yı durdurmak o dönemdeki birçok savaş yüzünden yıpranmış Osmanlı Devleti'nin tek başına yapabileceği bir iş değildi, bu sebeple İngiltere ve Fransa'dan yardım istemek sorunda kalmış böylelikle Osmanlı Avrupa devleti statüsüne girmiştir. Fransa ve İngiltere Osmanlı'nın yardım talebini kendi çıkarları için kabul etmiş ve Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti'nin tarihte ilk kez İngiltere'ye dış borcu olmuştur. Tüm bu bilgilere ilaveten tarihteki ilk savaş fotoğrafları Kırım Savaşı'nda çekilmesi ve ilk modern savaşın Kırım Savaşı olması bu savaşın tarihte önemli bir yere sahip olmasına etken olmuştur.

Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları - Kırım Savaşı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kırım Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Kırım Savaşı'nın çıkmasında rol oynamış birçok siyasi nedenler vardır, bu nedenleri başlıca olarak şöyle sıralayabiliriz;

  • Filistin'de çıkan Ortodoks ve Katolik kiliseleri arasındaki çatışmaları Rusya'nın bahane olarak öne sürmesi.
  • Rusya'nın Osmanlıyı parçalara bölerek almak istemesi.
  • Rusya'nın sıcak denizlere inme gayesi.
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