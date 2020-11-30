Son dakika haberi: Özgür Duran'ın ailesi belgelerle ispatladık dedi mesajları gösterdi! 'Kadir Şeker kiralık katil'

Kadir Şeker'i de katil olarak tuttular. Yapılan sosyal medya yazışmalarında oğlumun parkta nasıl tuzağa düşürüldüğü ve öldürüldüğü yazılı. Ayşe Dırla, oğlumu öldürttükten sonra onun eşyalarını Eskişehir'den çalarak götürdü ve sevgilisiyle hayatını yaşadı. Videolar paylaşıyorlardı. Hepsi elimde. Ayrıca oğlumun eşyalarını çalıp götürdüğü için de suç duyurusunda bulunacağım. Oğlumun katilini azmettiren Ayşe Dırla'dır. Ayrıca oğlumun morgda bir fotoğrafını çekmişler. Bunu da Özgür'ün öldüğünü ispatlamak için çekmişler. Kim çekti bilmiyorum. Ama bunu çeken kişi fotoğrafı Ayşe Dırla'nın kardeşine atıyor. Bunu da öldüğünü ispatlamak için atıyorlar. Kime göstermek için attılar? Ben anne olarak sadece oğlumu teşhis etmek için morga girebilirken, orada bu fotoğrafı kim, neden çekti ve Ayşe Dırla'nın kardeşine attı? O.B. isimli kişiye de atılmış? Bu kişi benim oğlumun arkadaşı. Neden ona da atıldı. Çünkü gözdağı vermek için. Bir süre sonra da ona da komplo kurularak cezaevine atıldı. Amaçları da bu kişiyi susturmaktı."