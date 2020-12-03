Şanlıurfa’da pandemi gölgesinde kutlama

ŞUZERİD/Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Ve İstihdam Derneği başkanı Bedih Satoğlu, korona virüsü(Kovid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nü bu yıl dernekte kutlamadıklarını fakat engellilere ve ailelerine sosyal mesafe kuralları içerisinde parkta yemek ikramı yapıldığını belirtti.

Her yıl 3 Aralık'ta engellilik adına farkındalığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyordu. Engelli vatandaşları bir araya getiren etkinlikler bu yıl Kovid19 tedbirlerine takıldı. Risk grubunda yer alan engellilerin sağlığı düşünülerek bu yıl, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlamalar yapılmadı. Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Ve İstihdam Derneği, engelli bireylerine ve ailelerine sosyal mesafe kuralları içerisinde parkta yemek ikramı yaptı.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısı ile Şanlıurfa Engelliler Derneği tarafından, engelli vatandaşlara sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yemekli etkinlik düzenledi. Hayır sahiplerinin destekleriyle engelli bireyler dernek eşliğinde bir parkta yemek yiyerek, günün anlamına yönelik dövizler açtılar. Şanlıurfa'da engelli velilerinde katıldığı etkinlikte açıklama yapan Şanlıurfa Engeliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu, Herkes bunu iyi bilsin engellilerimiz medyatik oyuncak değillerdir diyerek engellilerin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Şanlıurfa Engeliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu, "Bugün 3 Aralık dünya engelliler günü nedeni ile engellilerimiz hem sorunlarını hem de kendilerini STK olarak gündeme getiriyoruz. Bugün baktığımız zaman engeliler hakları konusunda büyük bir gelişme var. Bu gelişmeler yeterli mi tabi ki, yeterli değildir. Bundan sonra umuyoruz ki daha iyi olacaktır. Bugün engeliler günü nedeni ile dernek olarak sosyal mesafeli bir şekilde hayırsever kardeşlerimiz yapmış olduğumuz yemek ikramı ile yaptık" dedi.

"ENGELİLER GÜNÜ PANDEMİ GÖLGESİNDE KUTLANDI"

Engeliler gününde sosyal mesafeli bir şekilde etkinli düzenleyen Satoğlu, "Buradaki amacımız engeli kardeşlerimizin yemeğe ihtiyacı olduğundan dolayı değil, amacımız bu pandemi sürecinde kendilerine verilen hak doğrultusunda dışarıya çıkmak ve hava almalarını sağlamaktır. Bizde engeliler gününü kutlamak için parkın içerisinde sosyal mesafe kuralarına uyumlu bir şekilde kendilerine yemek ikramında bulunduk. Bugün engeliler gününü pandemi gölgesinde bu şekilde kutladık" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN ENGELİLERİ HESABA ALIN"

Şanlıurfa'da engeliler konusunda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve belediye başkanlarının duyarlı olduklarını ve çabalarını gördüğünü belirten Başkan Satoğlu, "Fakat bu çabaların yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Engellilerimizin sorunları hala vardır. Ben buradan yerel yöneticilere şunu söylemek istiyorum. Lütfen engellileri hesaba alın, engelli temsilcilerini hesaba alın. Siz bugün rahat bir şekilde sosyal yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Gönül isterdi ki belediye başkanlarımız ve eşleri engellilerin yerlerinde olsalardı keşke onların bir günlük çekmiş oldukları çileleri görselerdi" sözlerini kaydetti.

"ENGELİLER MEDYATİK OYUNCAK DEĞİLDİR"

"Biz zihinsel engeli velileri olarak bir saat, bir ay, bir yıl değil engeli çocuklarımızla bir ömür boyunca beraberiz. Biz yetkililerin bir ömürden bir saatini bizimle geçirmelerini işitiyoruz. Herkes bunu iyi bilsin engellilerimiz medyatik oyuncak değillerdir. Yılın belli günlerinde engeli ile beraber olup bir iki kare resim çekip biz engellilere sahip çıkıyoruz demekle sahip çıkılmıyor. Biz gerçek hayata engellilerin hayatlarına ortak olmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ENGELLİLER İSTİHDAM KONUSUNDA SORUNLAR YAŞIYOR"

Şanlıurfa Engeliler Dernek Başkanı Bedih Satoğlu, "Bugün ulaşım konusunda hala engellilerin yaşadığı sorunlar vardır. Bizim en büyük sorunumuz engellilerin istihdam konusunda yaşadığı sorundur. Biz 3 Aralık dünya engeliler günü nedeni ile bize gerçek anlamında yaklaşmalarını istiyoruz. Biz engellilerin yılın her ayında hatırlanmaları gerekiyor. Ben buradan engellilere verdikleri desteklerden dolayı yardımsever kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.