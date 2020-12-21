Kafeler, lokantalar, restoranların açılış tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken birçok işletme geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. İşletme sahibi ve müşterileri bu mekanların ne zaman normal çalışma stiline döneceği ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlamaya ilişkin tüm detayları duyurmuştu. Peki Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar, restoranların açılış tarihi belli oldu mu?

KAFELER, LOKANTALAR, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine devam ettiği biliniyor…