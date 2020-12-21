Kafeler, lokantalar, restoranların açılış tarihi merak ediliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken birçok işletme geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. İşletme sahibi ve müşterileri bu mekanların ne zaman normal çalışma stiline döneceği ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kısıtlamaya ilişkin tüm detayları duyurmuştu. Peki Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak? Kafeler, lokantalar, restoranların açılış tarihi belli oldu mu?
Kafeler, lokantalar, restoranlar ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine devam ettiği biliniyor…
Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.