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2'nci Komutanının eşi vefat etti

2. Komutanı Orgeneral 'ın eşi (55), kanser tedavisi gördüğü hastanede  hayatını kaybetti.

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:24 ABONE OL
2'nci Ordu Komutanının eşi vefat etti

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın eşi Zerrin Gürak (55), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin Onkoloji bölümünde yaklaşık 2 aydır pankreas kanseri tedavisi gören Zerrin Gürak yaşamını yitirdi.

Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırılan Gürak'ın cenazesi daha sonra Ankara'ya uğurlandı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'da 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ı yalnız bırakmazken, cenazenin yarın Ankara Gölbaşı'nda öğlen namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

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2'nci Ordu Komutanının eşi vefat etti
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